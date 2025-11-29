Politique : La Nouvelle République lance ses activités et affiche son soutien à Mamadi Doumbouya

Dans une déclaration adressée à ses militants et sympathisants, la Nouvelle République (NR) a officiellement présenté, ce samedi 29 novembre 2025, sa vision et son engagement pour l’avenir de la Guinée. Ce nouveau parti politique, fruit d’une réflexion collective de citoyens guinéens, se positionne comme un acteur majeur du changement sociopolitique et économique du pays.

Les responsables de la NR ont affirmé leur volonté de bâtir un projet politique inclusif, centré sur le développement, la cohésion sociale et la dignité de chaque citoyen. « Après une analyse approfondie de la situation sociopolitique et économique de notre pays au cours de ces dernières années, nous avons décidé de nous unir au sein de la Nouvelle République », ont-ils indiqué, rappelant que la Guinée est indépendante depuis le 2 octobre 1958 et mérite désormais un nouveau souffle.

« Notre objectif est clair, agir ensemble pour impulser un changement réel et durable dans la société guinéenne, préserver la cohésion sociale et garantir à chaque citoyen la possibilité de vivre dignement », a soutenu Arafan Kourouma, président de la NR.

La NR se positionne comme un acteur engagé aux côtés du candidat indépendant Mamadi Doumbouya, afin de porter haut le rêve de chaque Guinéen. Selon le parti, ce soutien repose sur une vision commune pour le développement du pays et la réalisation d’un projet de société qui place l’intérêt des populations au centre des priorités.

« Nous affirmons avec force que la Nouvelle République s’engage aux côtés du candidat indépendant Mamadi Doumbouya pour porter haut le rêve de chaque Guinéen. La génération pour la modernité et le développement nous interpelle à travers son slogan mobilisateur »Bâtir ensemble ». La Nouvelle République, la NR, invite chaque Guinéen, des villages aux grandes villes, des artisans aux entrepreneurs, des étudiants aux Sages, à se reconnaître dans ce projet commun. Cette décision, notre décision, est le fruit d’une réflexion collective, d’échanges responsables et d’une vision partagée. Elle traduit une volonté sincère d’unir nos forces à celle de la GMD pour relever les défis nationaux qui s’imposent en nous », a déclaré le président de la NR.

Les responsables du parti ont détaillé plusieurs axes d’action :

Mobilisation citoyenne et vulgarisation du projet de société de Mamadi Doumbouya : informer largement sur les enjeux du développement local et renforcer la confiance et l’engagement des citoyens.

Promotion de la cohésion sociale et de la justice : défendre la transparence, la responsabilité publique et la justice sociale comme socles du changement durable.

Valorisation des réalisations concrètes du candidat : mettre en avant les acquis obtenus et bâtir un climat de crédibilité et de confiance autour du projet de société.

Inclusion de toutes les catégories sociales : inviter chaque citoyen, des villages aux grandes villes, des artisans aux entrepreneurs, des étudiants aux Sages, à se reconnaître dans le projet commun de la NR.

Le lancement officiel de la NR s’accompagne d’un appel à l’engagement citoyen. Chaque militant, sympathisant et citoyen est invité à participer activement à la campagne afin de garantir une victoire porteuse d’espoir et de transformation positive pour la nation. Le parti insiste sur le rôle crucial de la mobilisation collective dans la réussite de ce projet ambitieux.

Les fondateurs de la NR soulignent que la Guinée se trouve aujourd’hui à un moment décisif de son histoire. Le parti se veut un catalyseur de changement et un pont entre les aspirations des citoyens et les objectifs du gouvernement. Il ambitionne de créer une République où développement, modernité et traditions coexistent harmonieusement, offrant à chacun la possibilité de contribuer activement à l’essor national.

« Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page de l’histoire de la Guinée », ont conclu les responsables du parti, réaffirmant leur engagement à travailler pour le bien-être des populations et la prospérité de la nation.

Siby